Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 46 750 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 46 750 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 до 28.08 ориентировочно такие:
• личного состава ‒ около 46 750 (+250) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1942 (+3) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 4257 (+3) ед,
• артиллерийских систем –1050 (+5) ед,
• РСЗВ –274 (+0) ед,
• средства ПВО –148 (+0) ед,
• самолетов – 234 (+0) ед,
• вертолетов – 202 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня –838(+2),
• крылатые ракеты –196(+0),
• корабли/катера – 15 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6) ед,
• специальная техника –99 (+0).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Донецком направлении.
Напомним
По данным утренней сводки Генштаба ВСУ, российские войска пытались вести штурм и наступление как минимум на трех участках.