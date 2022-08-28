Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 46 750 оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 до 28.08 ориентировочно такие:

• личного состава ‒ около 46 750 (+250) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1942 (+3) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 4257 (+3) ед,

• артиллерийских систем –1050 (+5) ед,

• РСЗВ –274 (+0) ед,

• средства ПВО –148 (+0) ед,

• самолетов – 234 (+0) ед,

• вертолетов – 202 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня –838(+2),

• крылатые ракеты –196(+0),

• корабли/катера – 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6) ед,

• специальная техника –99 (+0).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Донецком направлении.

Напомним

По данным утренней сводки Генштаба ВСУ, российские войска пытались вести штурм и наступление как минимум на трех участках.