С Крещатика убрали "парадную" технику армии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве с Крещатика полностью убрали разгромленную военную технику российской армии. О завершении "парада" в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует УНН.
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"Парадная" техника покидает сердце нашей столицы. В прошлом году мы шагали по Крещатику на 30-ю годовщину Назависимости. Красивые, искусные коробки разных подразделений. Величественных, гордых и настоящих воинов. В этом году рфия планировала за 3 дня провести свой парад. Их разбитая и разгромленная техника выехала на Крещатик. Но только для того, чтобы каждый украинец мог увидеть и сказать себе и всем другим: "Никогда", – написал Белошицкий.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 46 750 оккупантов.