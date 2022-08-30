З Херсона повідомляють про вибухи та дим
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Український суспільний мовник повідомляє, що з ранку в Херсоні чути вибухи та видно дим над містом, пише УНН.
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Так, повідомляється про звуки вибухів у Херсоні після 7-ї та після 9-ї години. "Місцеві жителі повідомляють про дим над містом", - зазначає "Суспільне Херсон".
При цьому про вибухи у Херсоні також повідомляє у Telegram і народний депутат Олексій Гончаренко.
"У Херсоні партизани підірвали машину майора поліції Снєшина, якого прислали із росії на керівну посаду в окупаційній поліції", - зазначив також Гончаренко.
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Згідно зі зведенням з ОВА за добу, потужні вибухи тривали продовж минулого дня та всю ніч на Херсонщині. "Важкі бої йдуть практично на всій території Херсонщини. ЗСУ розпочали наступальні дії по різних напрямках. Окупанти розсилали жителям смс із закликом евакуюватися з робочих місць. ЗСУ знищила низку складів із боєприпасами, знищено практично всі великі мости — Антонівські залізничний та автомобільний і Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи", - йдеться у повідомленні.
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