Из Херсона сообщают о взрывах и дыме

Детали

Так, сообщается о звуках взрывов в Херсоне после 7 и после 9 часов. "Местные жители сообщают о дыме над городом", - отмечает "Суспильне Херсон".

Также о взрывах в Херсоне сообщает в Telegram и народный депутат Алексей Гончаренко.

"В Херсоне партизаны взорвали машину майора полиции Снешина, которого прислали из россии на руководящий пост в оккупационной полиции", - отметил также Гончаренко.

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Согласно сводке из ОВА за сутки, мощные взрывы продолжались в течение прошедшего дня и всю ночь в Херсонской области. "Тяжелые бои идут практически на всей территории Херсонской области. ВСУ начали наступательные действия по разным направлениям. Оккупанты рассылали жителям смс с призывом эвакуироваться с рабочих мест. ВСУ уничтожили ряд складов с боеприпасами, уничтожены практически все большие мосты — Антоновские железнодорожный и автомобильный и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы", - говорится в сообщении.

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Украинские военные пошли в наступление на южном направлении, однако любая военная операция нуждается в тишине, заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.