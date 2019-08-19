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З екопарку в Харкові втекла зебра

З екопарку в Харкові втекла зебра

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вчора вранці, 18 серпня, з екопарку в місті Харків втекла зебра. Про це повідомляє "UA:Харків" із посиланням на прессекретаря "Фельдман Екопарку" Олексія Костюченка, передає УНН.

За словами Костюченка, зебру переводили в новий вольєр. Тварину вели за допомогою шлейки в супроводі наглядачів. В цей час зебра втекла.

"Тварину шукають 20 працівників екопарку, охорона та волонтери. До пошуків долучили коней та квадрокоптер", - йдеться у повідомленні.

Співробітники екопарку просять людей, якщо побачать тварину, самостійно не ловити — це може бути небезпечно, а звернутися до комплексу.

Нагадаємо, вчені підрахували кількість левів в Африці.

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