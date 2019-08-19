Из экопарка в Харькове сбежала зебра
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Вчера утром, 18 августа, с экопарка в городе Харьков сбежала зебра. Об этом сообщает "UA:Харьков" со ссылкой на прессекретар "Фельдман Экопарк" Алексея Костюченко, передает УНН.
По словам Костюченко, зебру переводили в новый вольер. Животное вели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей. В это время зебра сбежала.
“Животное ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры. К поискам привлекли лошадей и квадрокоптер”, — говорится в сообщении.
Сотрудники экопарка просят людей, если увидят животное, самостоятельно не ловить — это может быть опасно, а обратиться к комплексу.
Напомним, ученые подсчитали количество львов в Африке.