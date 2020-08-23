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З Днем Прапора українців привітали міністр оборони і командувач об'єднаних сил ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран та командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітали українців з нагоди Дня Державного Прапора України, передає УНН з посиланням на пресслужбу Командування і МОУ.

З Днем Прапора українців привітали міністр оборони і командувач об'єднаних сил ЗСУ

"Символічно, що відзначення цього державного свята передує Дню Незалежності України. З любов’ю та повагою до минулого, ми шануємо символ вільної і незалежної, сильної та демократичної держави — наш синьо-жовтий стяг. В ході багатьох історичних етапів наш прапор набув неабиякої ваги, він став символом боротьби за національні та соціальні права, втіленням жаги до перемоги, миру, добробуту, процвітання та багатство рідної землі", - зазначив міністр оборони.

Він висловив побажання, щоб Державний Прапор України надалі продовжував бути символом гордості кожного українця, уособлював мир, щастя та добробуту.

"Щороку напередодні Дня незалежності ми вшановуємо одну із головних національних святинь - Державний Прапор України. Під нашим прапором ми мусимо служити так, щоб нащадки пишалися перемогами своїх батьків та дідів, щоб світ знав могутню державу - Україну. З 2014 року, коли у дім мільйонів українців увірвалась війна, ці слова набули особливого значення. Адже відтоді синьо-жовтий прапор, пробитий осколками і кулями на передовій та високо піднятий над звільненими містами і селищами Донбасу, є символом честі, мужності та незламності нашого народу", - зазначив своєю чергою Командувач ОС ЗСУ.

З його слів, у цей день ми вшановуємо пам’ять про героїв минулих поколінь борців за незалежність, та вшановуємо сучасних воїнів, які під українським прапором сьогодні відстоюють нашу державність.

"Шануймо, оберігаймо та захищаймо наш прапор, як найвищий скарб нації! Нехай сьогодні кожен з нас відчує гордість за Україну. Бажаю Вам та Вашим родинам міцного здоров’я, добра, злагоди, упевненості в щасливому майбутньому рідної країни", - сказав Наєв.

Як повідомляв УНН, раніше Президент Володимир Зеленський привітав громадян України з Днем державного прапора.

Українські Національні Новини

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