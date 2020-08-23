С Днем Флага украинцев поздравили министр обороны и командующий объединенных сил ВСУ

"Символично, что празднование этого государственного праздника предшествует Дню Независимости Украины. С любовью и уважением к прошлому, мы уважаем символ свободной и независимой, сильной и демократической страны - наш сине-желтый флаг. В ходе многих исторических этапов наш флаг приобрел немалый вес, он стал символом борьбы за национальные и социальные права, воплощением жажды победы, мира, благополучия, процветания и богатства родной земли", - отметил министр обороны.

Он высказал пожелание, чтобы Государственный Флаг Украины в дальнейшем продолжал быть символом гордости каждого украинца, олицетворял мир, счастье и благополучие.

"Каждый год накануне Дня независимости мы чествуем одну из главных национальных святынь - Государственный Флаг Украины. Под нашим флагом мы должны служить так, чтобы потомки гордились победами своих отцов и дедов, чтобы мир знал могущественное государство - Украину. С 2014 года, когда в дом миллионов украинцев ворвалась война, эти слова приобрели особое значение. Ведь с тех пор сине-желтый флаг, пробитый осколками и пулями на передовой и высоко поднятый над освобожденными городами и поселками Донбасса, является символом чести, мужества и несокрушимости нашего народа", - отметил в свою очередь Командующий ОС ВСУ.

По его словам, в этот день мы чтим память о героях прошлых поколений борцов за независимость, и чтим современных воинов, которые под украинским флагом сегодня отстаивают нашу государственность.

"Уважаем, оберегаем и защищаем наш флаг, как высшее сокровище нации! Пусть сегодня каждый из нас почувствует гордость за Украину. Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, добра, согласия, уверенности в счастливом будущем родной страны", - сказал Наев.

Как сообщал УНН, ранее Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Днем государственного флага.