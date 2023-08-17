З Будапештом у вересні проведуть освітні консультації, але не про скасування зобов'язання знати українську - віцепрем'єр

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"У нас вже зараз є чітке розмежування питань двосторонніх відносин та питань на рівні самого Європейського Союзу. Власне, питання двосторонні з угорською та польською стороною не будуть предметом переговорів, вони не є зараз частиною будь-яких консенсусів. Але як ми знаємо, у ЄС всі рішення приймаються консенсусом, і на етапі будь-якого політичного рішення, як, наприклад, у грудні будуть збиратися лідери, то такі питання можуть бути предметом діалогу. З нами переважна більшість держав-членів ЄС, і, власне, ми робимо достатньо багато, щоб знайти компроміс на двосторонньому рівні", - розповіла Стефанішина.

За її словами, польська сторона не порушувала питання відновлення ексгумації польських жертв Волинської трагедії за межами двостороннього діалогу.

"З угорською стороною вже в другій декаді вересня відбудуться освітні консультації. Але вони жодним чином не будуть відбуватися у руслі скасування зобов'язання знати українську мову, а з точки зору забезпечення продовження навчання угорською мовою в певних межах", - сказала вона.

Доповнення

Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими. Угорщина з вересня 2017 року ветувала рішення в НАТО, що стосувалися поглиблення співпраці з Україною, а також блокувала діалог на політичному рівні. Також в одній з недавній заяв в Угорщині натякнули, що блокуватимуть рух України до ЄС.

Це відбувається на знак протесту проти раніше ухваленого українського закону "Про освіту", який передбачає, серед іншого, ширше впровадження української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Будапешт вважає, що він нібито обмежує права близько 150 тисяч українських угорців, що живуть на Закарпатті.