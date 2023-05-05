З Авдіївки евакуюють усе цивільне населення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Найближчим часом усе цивільне населення евакуюють з Авдіївки, про це повідомив керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Сергій Телятицький в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"В Авдіївці досі залишається мирне населення. Так, його дуже мало, але воно є. Водночас, з Мар’їнки ще станом на початок року все мирне населення евакуювали", – сказав пан Телятицький.
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