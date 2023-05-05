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08:24 • 22193 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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06:00 • 58472 просмотра

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Из Авдеевки эвакуируют все гражданское население

Из Авдеевки эвакуируют все гражданское население

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. В ближайшее время все гражданское население эвакуируют из Авдеевки, об этом сообщил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Сергей Телятицкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Да, его очень мало, но оно есть. В то же время, из Мар’инки еще по состоянию на начало года все мирное население эвакуировали", – сказал господин Телятицкий.

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