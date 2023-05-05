Из Авдеевки эвакуируют все гражданское население

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"В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Да, его очень мало, но оно есть. В то же время, из Мар’инки еще по состоянию на начало года все мирное население эвакуировали", – сказал господин Телятицкий.

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