З аргентинської субмарини "Сан-Хуан" зійшло дві людини до зникнення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Двоє членів екіпажу зниклої аргентинської субмарини "Сан-Хуан" покинули судно до його зникнення. Про це пише газета Clarin, передає УНН.
Один з моряків був відпущений у звільнення в зв'язку з хворобою матері. Ще одному члену екіпажу дозволили зійти на берег в останній момент перед зануренням, на борт зійшов інший моряк.
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Після зникнення підводного човна моряки були включені в списки екіпажу, за них молилися разом з іншими підводниками.
Нагадаємо, ВМС Аргентини неофіційно повідомили батька одного з моряків з аргентинської підводного човна "Сан-Хуан" про те, що її екіпаж загинув.