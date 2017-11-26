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З аргентинської субмарини "Сан-Хуан" зійшло дві людини до зникнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Двоє членів екіпажу зниклої аргентинської субмарини "Сан-Хуан" покинули судно до його зникнення. Про це пише газета Clarin, передає УНН.

Один з моряків був відпущений у звільнення в зв'язку з хворобою матері. Ще одному члену екіпажу дозволили зійти на берег в останній момент перед зануренням, на борт зійшов інший моряк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На зниклій субмарині "Сан-Хуан" знаходилося на сім чоловік більше, ніж вимагає склад

Після зникнення підводного човна моряки були включені в списки екіпажу, за них молилися разом з іншими підводниками.

Нагадаємо, ВМС Аргентини неофіційно повідомили батька одного з моряків з аргентинської підводного човна "Сан-Хуан" про те, що її екіпаж загинув.

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