С аргентинской субмарины "Сан-Хуан" сошло два человека до исчезновения

Один из моряков был отпущен в увольнение в связи с болезнью матери. Еще одному члену экипажа позволили сойти на берег в последний момент перед погружением, на борт взошел другой моряк.

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После исчезновения подводной лодки моряки были включены в списки экипажа, за них молились вместе с другими подводниками.

Напомним, ВМС Аргентины неофициально сообщили отца одного из моряков с аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" о том, что ее экипаж погиб.