С аргентинской субмарины "Сан-Хуан" сошло два человека до исчезновения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Двое членов экипажа пропавшей аргентинской субмарины "Сан-Хуан" покинули судно до его исчезновения. Об этом пишет газета Clarin, передает УНН.
Один из моряков был отпущен в увольнение в связи с болезнью матери. Еще одному члену экипажа позволили сойти на берег в последний момент перед погружением, на борт взошел другой моряк.
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После исчезновения подводной лодки моряки были включены в списки экипажа, за них молились вместе с другими подводниками.
Напомним, ВМС Аргентины неофициально сообщили отца одного из моряков с аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" о том, что ее экипаж погиб.