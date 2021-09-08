Із 253 коронавірусних пацієнтів одеських лікарень 92 - "тяжкі"

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17 березня, 19:38 • 89531 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113839 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 169507 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150191 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150659 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160740 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178115 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150144 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159282 перегляди

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15 березня, 19:03 • 176073 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. В одеських лікарнях перебувають 253 людини з коронавірусом, 92 пацієнти - у тяжкому стані. Наразі в двох опорних лікарнях Одеси вільні 257 ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я мерії, пише УНН.

За останню добу в Одесі зафіксовано 61 випадок нових захворювань, летальних випадків немає, 72 людини одужали.

Продовжують хворіти 1515 одеситів, серед них 12 медпрацівників і 114 дітей.

За даними медиків, коронавірусну інфекцію виявили за минулу добу у 79 жителів Одеської області (61 - в обласному центрі), у тому числі у п'ятьох дітей.

З початку епідемії в Одеському регіоні зареєстровано 145 493 випадки "ковіду": 77 529 в області і 67 964 в місті.

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