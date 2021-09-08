Із 253 коронавірусних пацієнтів одеських лікарень 92 - "тяжкі"

За останню добу в Одесі зафіксовано 61 випадок нових захворювань, летальних випадків немає, 72 людини одужали.

Продовжують хворіти 1515 одеситів, серед них 12 медпрацівників і 114 дітей.

За даними медиків, коронавірусну інфекцію виявили за минулу добу у 79 жителів Одеської області (61 - в обласному центрі), у тому числі у п'ятьох дітей.

З початку епідемії в Одеському регіоні зареєстровано 145 493 випадки "ковіду": 77 529 в області і 67 964 в місті.