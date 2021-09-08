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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 4101 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 36203 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 133968 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 151487 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123939 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120547 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 156398 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124867 просмотра

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Из 253 коронавирусных пациентов одесских больниц 92 - “тяжелые”

Из 253 коронавирусных пациентов одесских больниц 92 - “тяжелые”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В одесских больницах находятся 253 человека с коронавирусом, 92 пациента - в тяжелом состоянии. На данный момент в двух опорных больницах Одессы свободны 257 коек для госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения мэрии, пишет УНН.

За последние сутки в Одессе зафиксирован 61 случай новых заболеваний, летальных случаев нет, 72 человека выздоровели.

Продолжают болеть 1515 одесситов, среди них 12 медработников и 114 детей.

По данным медиков, коронавирусную инфекцию выявили за истекшие сутки у 79 жителей Одесской области (61 - в областном центре), в том числе у пятерых детей.

С начала эпидемии в Одесском регионе зарегистрированы 145 493 случая "ковида": 77 529 в области и 67 964 в городе.

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