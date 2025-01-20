З 22 січня у Резерв+ знову зʼявляться відстрочки для студентів та аспірантів
Київ • УНН
Сервіс Резерв+ відновлює функцію оформлення відстрочок для студентів та аспірантів з 22 січня. Рішення прийняте після численних запитів та успішного тестування обміну даних з Міністерством освіти.
Сервіс Резерв+ з 22 січня відновить можливість оформлення відстрочок для студентів та аспірантів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
З 22 січня в Резерв+ повертаються відстрочки для студентів та аспірантів. Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерство освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги
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Мобільний застосунок "Армія+" уже використовують пів мільйона військових.