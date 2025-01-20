С 22 января в Резерв+ снова появятся отсрочки для студентов и аспирантов

Сервис Резерв+ с 22 января возобновит возможность оформления отсрочек для студентов и аспирантов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

С 22 января в Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов. Сразу после обновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируем восстановить отсрочки для студентов и аспирантов, ведь получили сотни запросов на возобновление услуги