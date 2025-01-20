С 22 января в Резерв+ снова появятся отсрочки для студентов и аспирантов

ukenru
Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
16:10 • 20054 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
15:45 • 27809 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
15:22 • 34208 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
14:52 • 66099 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
12:24 • 110790 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 104146 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 115397 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 150728 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116486 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта
20 января, 06:00 • 111055 просмотра

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

20 января, 07:03 • 61783 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 143023 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 132501 просмотра
Приднестровье согласилось получать газ через «Молдовагаз»

Приднестровье согласилось получать газ через «Молдовагаз»

20 января, 10:07 • 53444 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 116313 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

14:52 • 66099 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

12:24 • 110790 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 143023 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 150728 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 154647 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 116313 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 132501 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 124842 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 129849 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 130346 просмотра
Актуальное
С 22 января в Резерв+ снова появятся отсрочки для студентов и аспирантов

С 22 января в Резерв+ снова появятся отсрочки для студентов и аспирантов

Киев  •  УНН

 • 7039 просмотра

Read in English

Сервис Резерв+ восстанавливает функцию оформления отсрочек для студентов и аспирантов с 22 января. Решение принято после многочисленных запросов и успешного тестирования обмена данных с Министерством образования.

Сервис Резерв+ с 22 января возобновит возможность оформления отсрочек для студентов и аспирантов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

С 22 января в Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов. Сразу после обновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируем восстановить отсрочки для студентов и аспирантов, ведь получили сотни запросов на возобновление услуги

- написала Черногоренко.

Напомним 

Мобильное приложение «Армия+» уже используют полмиллиона военных. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
facebookFacebook

Обратиться по вопросам размещения рекламы