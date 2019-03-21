З 14 квітня українці зможуть їздити до Таїланду без віз
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.
“З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз”, — йдеться в повідомленні.
Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування — до 30 днів.
“Для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, з 15 лютого українці можуть відвідувати Уругвай без віз.