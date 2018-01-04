"Ювентус" здобув останню півфінальну путівку Кубку Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У зустрічі 1/4 фіналу Кубку Італії з футболу пройшло туринське дербі — “Торіно” завітало в гості до “Ювентуса”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “старої синьйори”.
Чинний чемпіон країни володів ініціативою у матчі і довів його до логічного переможного завершення — 2:0.
Голи за “Ювентус” забив Дуглас Коста (15 хвилина) з передачі Дібали і Маріо Манджукіч на 67-й хвилині.
Варто зазначити, що за путівку до фіналу “Ювентуса” необхідно буде подолати опір “Аталанти”.
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Додамо також, в іншій парі зустрінеться римський “Лаціо” та “Мілан”.
Нагадаємо, Дженнаро Гаттузо вивів “Мілан” до 1/2 фіналу Кубку Італії з футболу завдяки перемозі над “Інтером”.