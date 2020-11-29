"Ювентус" втратив очки в Серії А перед поєдинком із "Динамо"

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Рахунок відкрив Альваро Мората на 21 хвилині. В компенсований час вирівняв становище на табло Летіція.

По перерві у “Беневенто” шестеро футболістів отримали жовті картки. Натомість у “Ювентуса” за неспортивну поведінку вилучення отримав Мората (90 + 7 хв).

Для туринського колективу ця нічия стала 5-ю в Серії А — 17 очок та 5-й рядок.

Зауважимо, 2 грудня “Ювентус” прийматиме “Динамо” у Лізі чемпіонів.