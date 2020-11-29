"Ювентус" потерял очки в Серии А перед поединком с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. "Ювентус" на выезде не сумел добиться победы в матче девятого тура чемпионата Италии против "Беневенто", сообщает УНН.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет открыл Мората на 21 минуте. В компенсированное время выровнял положение на табло Летиция.
После перерыва в “Беневенто” шесть футболистов получили желтые карточки. Зато у “Ювентуса” за неспортивное поведение изъятия получил Мората (90 + 7 мин).
Для туринского коллектива эта ничья стала 5-й в Серии А — 17 очков и 5-ю строчку.
Заметим, 2 декабря “Ювентус” примет “Динамо” в Лиге чемпионов.