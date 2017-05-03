"Ювентус" в гостях обіграв "Монако" у півфінальній грі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Другий поєдинок серед півфіналів Ліги чемпіонів завершився домашньою поразкою французького “Монако” у грі з італійським “Ювентусом”, передає УНН .
“Ювентус” володів ігровою і територіальною перевагою, і на 29-й хвилині повів у рахунку. Точний удар з близької відстані вдався Гонсало Інуаїну, який в попередніх 24 матчах плей-оф Ліги чемпіонів забив лише два м’ячі.
На 59 хвилині протистояння туринці подвоїли рахунок. Дані Алвес закинув м’яч на лінію воротарського, і аргентинець ударом в дотик подвоїв перевагу “Ювентуса”, оформивши дубль — 0:2.
Варто зазначити, що “Ювентус” виграв лише другий раз із 11 виїзних матчів на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що в іншому півфінальному протистоянні “Атлетіко” зазнав поразки з рахунком 0:2.