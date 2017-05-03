"Ювентус" в гостях обыграл "Монако" в полуфинальной игре Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Второй поединок среди полуфиналов Лиги чемпионов завершился домашним поражением “Монако” в игре с итальянским “Ювентусом”, передает УНН.
“Ювентус” владел игровым и территориальным преимуществом, и на 29-й минуте повел в счете. Точный удар с близкого расстояния удался Гонсало Инуаину, который в предыдущих 24 матчах плей-офф Лиги чемпионов забил всего два мяча.
На 59 минуте противостояния туринцы удвоили счет. Дани Алвес забросил мяч на линию вратарской, и аргентинец ударом в касание удвоил преимущество “Ювентуса”, оформив дубль — 0: 2.
Стоит отметить, что “Ювентус” выиграл лишь второй раз с 11 выездных матчей на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что в другом полуфинальном противостоянии “Атлетико” потерпел поражение со счетом 0: 2.