"Ювентус" переміг "Мілан" у чвертьфіналі Кубка Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У другому чвертьфінальному поєдинку Кубка Італії з футболу чинний володар трофею "Ювентус" протистояв "Мілану", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Туринський клуб, який обіграв "Мілан" у фіналі минулого Кубка Італії, але недавно поступився йому в Суперкубку, розпочав зустріч жваво і швидко створив хороший заділ. Пауло Дібала з передачі Хуана Куадрадо і Миралем П'яніч вже до 21-й хвилині зробили рахунок 2:0.
Надію на позитивний результат "россонері" подарував Карлос Бакка, але вже через дві хвилини у "міланців" за другу жовту був видалений 19-річний Мануель Локателлі.
Зазначимо, що у півфіналі Кубка "Ювентус" зіграє з іншим учасником Ліги чемпіонів УЄФА - "Наполі".
Як повідомляв УНН, футбольний клуб "Ювентус" презентував новий логотип команди.