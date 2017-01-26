"Ювентус" победил "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Во втором четвертьфинальном поединке Кубка Италии по футболу действующий обладатель трофея "Ювентус" противостоял "Милану", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Туринский клуб, который обыграл "Милан" в финале прошлого Кубка Италии, но недавно уступил ему в Суперкубке, начал встречу активно и быстро создал хороший задел. Пауло Дибала с передач Хуана Куадрадо и Миралема Пьянича уже до 21-й минуты сделали счет 2:0.
Надежду на положительный результат "россонери" подарил Бакка, но уже через две минуты у "миланцев" за вторую желтую был удален 19-летний Мануэль Локателли.
Отметим, что в полуфинале Кубка "Ювентус" сыграет с другим участником Лиги чемпионов УЕФА - "Наполи".
Как сообщал УНН, футбольный клуб "Ювентус" представил новый логотип команды.