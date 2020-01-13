"Ювентус" обіграв клуб Фонсеки та став одноосібним лідером Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Туринський "Ювентус" завоював перемогу над римською "Ромою" в рамках 19 туру італійської Серії А, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Гостям вдалися два швидкі голи:на 3 хвилині відзначився Демірал, а на 10 з пенальті забив Роналду. "Рома" також пробивала пенальті у зустрічі. На 68 хвилині точним був Перотті. Більше рахунок не змінювався – 1:2.
Склад "Роми": Лопес, Манчіні, Коларов, Смоллінг, Діавара, Пеллегріні, Дзаньоло (Ундер, 36), Верету (Крістанте, 66), Флоренці, Перотті (Калінич, 82), Джеко.
"Ювентус": Щесни, Сандро, Бонуччі, Демірал (де Лігт, 19), Пьяніч, Рабьо, Ремсі (Данило, 69), Матюіді, Дібала (Ігуаїн, 69), Куадрадо, Роналду.
Відзначимо, що "Стара синьйора" набрала 48 очок і випередила на два бали "Інтер". "Рома" з 35 балами 5-та.
До вашої уваги результати інших матчів:
"Верона" - "Дженоа" 2:1
"Удінезе" - "Сассуоло" 3:0
"Сампдорія" - "Брешія" 5:1
"Торіно" - "Болонья" 1:0
"Фіорентина" – "СПАЛ" 1:0.