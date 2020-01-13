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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 19048 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116670 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 122428 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120777 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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"Ювентус" обыграл клуб Фонсеки и стал единоличным лидером Серии А

"Ювентус" обыграл клуб Фонсеки и стал единоличным лидером Серии А

Киев  •  УНН

 • 10778 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Туринский "Ювентус" завоевал победу над римской "Ромой" в рамках 19 тура итальянской Серии А, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Гостям удались два быстрых гола: на 3 минуте отличился Демирал, а на 10 с пенальти забил Роналду. "Рома" также пробивала пенальти во встрече. На 68 минуте точным был Перотти. Более счет не менялся - 1:2.

Состав "Ромы": Лопес, Манчини, Коларов, Смоллинг, Диавара, Пеллегрини, Дзаньоло (Ундер, 36), Вретище (Кристаном, 66), Флоренци, Перотти (Калинич, 82), Джеко.

"Ювентус": Щесны, Сандро, Бонуччи, Демирал (где Лигт, 19), Пьянич, рабьей, Рэмси (Даниил, 69), Матюиди, Дибала (Игуаин, 69), Куадрадо, Роналду.

Отметим, что "Старая синьора" набрала 48 очков и опередила на два балла "Интер". "Рома" с 35 баллами 5-я.

Вашему вниманию результаты других матчей:

"Верона" - "Дженоа" 2:1
"Удинезе" - "Сассуоло" 3:0
"Сампдория" - "Брешия" 5:1
"Торино" - "Болонья" 1:0
"Фиорентина" - "вспышка" 1:0.

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