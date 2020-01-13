"Ювентус" обыграл клуб Фонсеки и стал единоличным лидером Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Туринский "Ювентус" завоевал победу над римской "Ромой" в рамках 19 тура итальянской Серии А, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Гостям удались два быстрых гола: на 3 минуте отличился Демирал, а на 10 с пенальти забил Роналду. "Рома" также пробивала пенальти во встрече. На 68 минуте точным был Перотти. Более счет не менялся - 1:2.
Состав "Ромы": Лопес, Манчини, Коларов, Смоллинг, Диавара, Пеллегрини, Дзаньоло (Ундер, 36), Вретище (Кристаном, 66), Флоренци, Перотти (Калинич, 82), Джеко.
"Ювентус": Щесны, Сандро, Бонуччи, Демирал (где Лигт, 19), Пьянич, рабьей, Рэмси (Даниил, 69), Матюиди, Дибала (Игуаин, 69), Куадрадо, Роналду.
Отметим, что "Старая синьора" набрала 48 очков и опередила на два балла "Интер". "Рома" с 35 баллами 5-я.
Вашему вниманию результаты других матчей:
"Верона" - "Дженоа" 2:1
"Удинезе" - "Сассуоло" 3:0
"Сампдория" - "Брешия" 5:1
"Торино" - "Болонья" 1:0
"Фиорентина" - "вспышка" 1:0.