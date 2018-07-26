"Ювентус" без Роналду обіграв "Баварію" на Міжнародному кубку чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Філадельфії на стадіоні “Лінкольн Файеншел Філд” відбувся поєдинок престижного товариського турніру — Міжнародний кубок чемпіонів, за участі італійського “Ювентуса” та мюнхенської “Баварії”, передає кореспондент УНН.
Найпомітнішою фігурою поєдинку став 21-річний нападник тувинців Андреа Фавіллі. Італієць вже на 3 хвилині пробивав з близької дистанції, однак до голу трохи не вистачило. Однак він став єдиним автором забитих м’ячів у зустрічі.
У першому пропущеному голі воротар “Баварії” Ульрайх хотів врятувати м’яч від виходу на кутовий та в падінні залишив ігровий снаряд у полі. Проте він дістався Клаудіо Маркізіо, який одним дотиком знайшов вільного Фавіллі. Нападник переправив м’яч у порожні ворота. До перерви Фавіллі оформив дубль, обігравши УЛьрайха при виході віч-на-віч — 2:0.
Зазначимо, що зірковий новачок “Ювентуса” Кріштіану Роналду не був заявлений на матч.
Зауважимо, що у обох колективів по три очки в даному турнірі, проте “Юве” зіграли на один матч менше.
Нагадаємо, що у першому турі “Баварія” здолала “ПСЖ”.