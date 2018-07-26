"Ювентус" без Роналду обыграл "Баварию" на Международном кубке чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Филадельфии на стадионе “Линкольн Файеншел Филд” состоялся поединок престижного товарищеского турнира — Международный кубок чемпионов с участием итальянского “Ювентуса” и мюнхенской “Баварии”, передает корреспондент УНН.
Самой заметной фигурой поединка стал 21-летний нападающий тувинцев Андреа Фавилли. Итальянец уже на 3 минуте пробивал с близкой дистанции, однако к голу немного не хватило. Однако он стал единственным автором забитых мячей во встрече.
В первом пропущенном голе вратарь “Баварии” Ульрайх хотел спасти мяч от выхода на угловой и в падении оставил игровой снаряд в поле. Однако он достался Клаудио Маркизио, который одним касанием нашел свободного Фавилли. Нападающий переправил мяч в пустые ворота. До перерыва Фавилли оформил дубль, обыграв Ульрайх при выходе один на один — 2:0.
Отметим, что звездный новичок “Ювентуса” Криштиану Роналду не был заявлен на матч.
Заметим, что в обоих коллективов по три очка в данном турнире, однако “Юве” сыграли на один матч меньше.
Напомним, что в первом туре “Бавария” одолела “ПСЖ”.