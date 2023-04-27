Юридична машина світу довго набирає своїх обертів - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Юридична машина світу довго набирає своїх обертів. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, пише УНН.
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"У Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, який стався сьогодні вночі. Понад 20 поранених, одна людина загинула… Мої співчуття рідним і близьким. Ракетами пошкоджені десятки звичайних будинків, два навчальні заклади. "Калібри" проти школи й коледжу, проти житлової забудови.
Увечері ще один ракетний удар був завданий по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено теж школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди.
На жаль, юридична машина світу довго набирає обертів. Але набирає. На жаль, політичний тиск світу на державу-терориста, санкційний тиск ще не досяг повної сили. Але досягає…", - сказав Президент.
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Зеленський також зазначив, що українські воїни від першого дня битви за захист людей та людяності роблять абсолютно все від них можливе.
"Авдіївка – 35-та окрема бригада морської піхоти. Марʼїнка – наша славетна "Сімдесятдевʼятка"… Донецький напрямок загалом – 55-та окрема артилерійська бригада… Дякую вам, воїни, за незмінну результативність!
Запорізький напрямок – сьогодні, як і завжди, є за що подякувати бійцям нашої 44-ї окремої артилерійської бригади. Молодці!", - підкреслив Глава держави.
Також, Президент передав письмову подяку воїнам і командиру 95-ї окремої бригади ДШВ, які бʼються поблизу Кремінної на Луганщині та окремо подякував захисникам Бахмута.
Нагадаємо
Зеленський показав наслідки удару рф по Миколаєву та зазначив, що "за все буде відповідальність".