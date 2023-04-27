Юридическая машина мира долго набирает свои обороты - Зеленский

Цитата

"В Николаеве уже завершился разбор завалов на месте ракетного удара, который произошел сегодня ночью. Более 20 раненых, один человек погиб… Мои соболезнования родным и близким. Ракетами повреждены десятки обычных домов, два учебных заведения. "Калибры" против школы и колледжа, против жилой застройки.

Вечером еще один ракетный удар был нанесен по Константиновке Донецкой области. Повреждены тоже школа, больница, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие люди.

К сожалению, юридическая машина мира долго набирает обороты. Но набирает. К сожалению, политическое давление мира на государство-террориста, санкционное давление еще не достигло полной силы. Но достигает…", - сказал Президент.

Детали

Зеленский также отметил, что украинские воины с первого дня битвы за защиту людей и человечности делают абсолютно все от них возможное.

"Авдеевка – 35-я отдельная бригада морской пехоты. Марьинка – наша славная "Семьдесятдевятка"… Донецкое направление в целом – 55-я отдельная артиллерийская бригада… Спасибо вам, воины, за неизменную результативность!

Запорожское направление – сегодня, как и всегда, есть за что поблагодарить бойцов нашей 44-й отдельной артиллерийской бригады. Молодцы!", - подчеркнул Глава государства.

Также, Президент передал письменную благодарность воинам и командиру 95-й отдельной бригады ДШВ, которые сражаются вблизи Кременной на Луганщине и отдельно поблагодарил защистников Бахмута.

Напомним

Зеленский показал последствия удара рф по Николаеву и отметил, что "за все будет ответственность".