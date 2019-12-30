ЮНІСЕФ повідомило про зростання насильства в світі щодо неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Кількість актів насильства по відношенню до дітей в зонах конфліктів у всьому світі за останнє десятиліття суттєво зросла. У 2018 року експерти ООН зафіксували понад 24 000 випадків насильства щодо неповнолітніх в регіонах, охоплених військовими конфліктами. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
До випадків насильства відносяться вбивства, нанесення каліцтв, сексуальне насильство і викрадення. Кількість подібних випадків в 2018 році було більше ніж в два з половиною рази вище, ніж в 2010 році.
За минулі десять років ООН зареєструвала в цілому більше 170 000 актів насильства по відношенню до дітей в кризових точках, в середньому щодня відбувається близько 45 подібних випадків. За даними ЮНІСЕФ, в одному тільки 2018 році в зонах конфлікту було вбито і покалічено більше 12 000 дітей. У 2019 тенденція збереглася - за перші шість місяців було зареєстровано понад 10 000 випадків насильства щодо неповнолітніх.
За інформацією ЮНІСЕФ, збільшення кількості випадків насильства щодо дітей частково пояснюється тим, що в останні роки прикладається все більше зусиль для розслідування таких злочинів. Проте, в Дитячому фонді ООН припускають, що і фактично число актів насильства по відношенню до дітей істотно зросла.
За словами виконавчого директора ЮНІСЕФ Генрієтти Форе, збройні конфлікти в світі стали більш затяжними і служать причиною все більшого кровопролиття з ростом числа загиблих серед неповнолітніх. При цьому, за словами Форе, є ще багато подібних випадків, про які не повідомляється.
Нагадаємо, ЮНІСЕФ повідомив, скільки підлітків в Україні п’ють, курять та вживають наркотики.