ЮНІСЕФ повідомило про зростання насильства в світі щодо неповнолітніх

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Кількість актів насильства по відношенню до дітей в зонах конфліктів у всьому світі за останнє десятиліття суттєво зросла. У 2018 року експерти ООН зафіксували понад 24 000 випадків насильства щодо неповнолітніх в регіонах, охоплених військовими конфліктами. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).