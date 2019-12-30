ЮНИСЕФ сообщило о росте насилия в мире в отношении несовершеннолетних

К случаям насилия относятся убийства, нанесение увечий, сексуальное насилие и похищения. Количество подобных случаев в 2018 году было более чем в два с половиной раза выше, чем в 2010 году.

За минувшие десять лет ООН зарегистрировала в общей сложности более 170 000 актов насилия в отношении детей в кризисных точках, в среднем ежедневно происходит около 45 подобных случаев. По данным ЮНИСЕФ, в одном только 2018 году в зонах конфликта было убито и покалечено более 12 000 детей. В 2019 году тенденция сохранилась - за первые шесть месяцев было зарегистрировано более 10 000 случаев насилия в отношении несовершеннолетних.

По информации ЮНИСЕФ, увеличение количества случаев насилия в отношении детей частично объясняется тем, что в последние годы прикладывается все больше усилий для расследования таких преступлений. Тем не менее, в Детском фонде ООН предполагают, что и фактически число актов насилия в отношении детей существенно возросло.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе, вооруженные конфликты в мире стали более затяжными и служат причиной все большего кровопролития с ростом числа погибших среди несовершеннолетних. При этом, по словам Форе, есть еще много подобных случаев, о которых не сообщается.

Напомним, ЮНИСЕФ сообщил, сколько подростков в Украине пьют, курят и употребляют наркотики.