Юніорський ЧС-2022 з легкої атлетики: український дискобол здобув "бронзу"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Калі завершився чемпіонат світу з легкої атлетики серед спортсменів до 20-ти років, у заключний день змагань другу нагороду серед українських атлетів здобув дискобол Михайло Брудін, пише УНН.
Деталі
17-річний Брудін в четвертій спробі метнув снаряд на 63,30 метра, що гарантувало Михайлу новий особистий рекорд й бронзову медаль.
Раніше
18-річний списометальник Артур Фельфнер виграв "золото".
Нагадаємо
У Галіфаксі триває чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное. Українка Людмила Лузан стала чемпіонкою в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.