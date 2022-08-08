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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39971 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 86946 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 125900 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 177305 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 174219 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172432 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 149164 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Юніорський ЧС-2022 з легкої атлетики: український дискобол здобув "бронзу"

Юніорський ЧС-2022 з легкої атлетики: український дискобол здобув "бронзу"

Київ • УНН

 • 115008 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Калі завершився чемпіонат світу з легкої атлетики серед спортсменів до 20-ти років, у заключний день змагань другу нагороду серед українських атлетів здобув дискобол Михайло Брудін, пише УНН.

Деталі

17-річний Брудін в четвертій спробі метнув снаряд на 63,30 метра, що гарантувало Михайлу новий особистий рекорд й бронзову медаль.

Раніше

18-річний списометальник Артур Фельфнер виграв "золото".

Нагадаємо 

У Галіфаксі триває чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное. Українка Людмила Лузан стала чемпіонкою в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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