Юніорський ЧС-2022 з легкої атлетики: український дискобол здобув "бронзу"

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17-річний Брудін в четвертій спробі метнув снаряд на 63,30 метра, що гарантувало Михайлу новий особистий рекорд й бронзову медаль.

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18-річний списометальник Артур Фельфнер виграв "золото".

Нагадаємо

У Галіфаксі триває чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное. Українка Людмила Лузан стала чемпіонкою в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.