Юниорский ЧМ-2022 по легкой атлетике: украинский дискобол получил "бронзу"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Кали завершился чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20-ти лет, в заключительный день соревнований вторую награду среди украинских атлетов завоевал дискобол Михаил Брудин, пишет УНН.
Детали
17-летний Брудин в четвертой попытке метнул снаряд на 63,30 метра, что гарантировало Михаилу новый личный рекорд и бронзовую медаль.
Ранее
18-летний копьеметальник Артур Фельфнер выиграл "золото".
Напомним
В Галифаксе продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Украинка Людмила Лузан стала чемпионкой в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.