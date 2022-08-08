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14 марта, 19:57 • 102185 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 116975 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 107353 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138284 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113029 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106663 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92931 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111435 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136849 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юниорский ЧМ-2022 по легкой атлетике: украинский дискобол получил "бронзу"

Юниорский ЧМ-2022 по легкой атлетике: украинский дискобол получил "бронзу"

Киев • УНН

 • 115003 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Кали завершился чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20-ти лет, в заключительный день соревнований вторую награду среди украинских атлетов завоевал дискобол Михаил Брудин, пишет УНН.

Детали

17-летний Брудин в четвертой попытке метнул снаряд на 63,30 метра, что гарантировало Михаилу новый личный рекорд и бронзовую медаль.

Ранее

18-летний копьеметальник Артур Фельфнер выиграл "золото".

Напомним 

В Галифаксе продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Украинка Людмила Лузан стала чемпионкой в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.

Украинские Национальные Новости

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