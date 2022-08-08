Юниорский ЧМ-2022 по легкой атлетике: украинский дискобол получил "бронзу"

Детали

17-летний Брудин в четвертой попытке метнул снаряд на 63,30 метра, что гарантировало Михаилу новый личный рекорд и бронзовую медаль.

Ранее

18-летний копьеметальник Артур Фельфнер выиграл "золото".

Напомним

В Галифаксе продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Украинка Людмила Лузан стала чемпионкой в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.