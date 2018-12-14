Юніорська хокейна збірна України виграла перший матч на "Кубку чотирьох Націй"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У другій грі на турнірі “Кубок чотирьох Націй”, який проходить у Будапешті, українські юніори зуміли вирвати перемогу у одноліток з Данії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
Як виявилося, вирішальним періодом зустрічі став перший, коли “жовто-блакитні” виграли проміжок 2:1. Наступні періоди українці звели в нічию та святкували підсумкову звитягу 5:4.
Шайби у складі українців закидали Садовіков, Болотін, Брага і двічі Целогородцев.
Примітно, що у стартовій грі турніру “синьо-жовті” поступилися одноліткам з Угорщини — 2:4.