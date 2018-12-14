Юниорская хоккейная сборная Украины выиграла первый матч на "Кубке четырех наций"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во второй игре на турнире “Кубок четырех наций”, который проходит в Будапеште, украинские юниоры сумели вырвать победу в сверстник из Дании, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.
Как оказалось, решающим периодом встречи стал первый, когда “желто-голубые” выиграли промежуток 2:1. Последующие периоды украинцы свели вничью и праздновали итоговую победу 5:4.
Шайбы в составе украинцев забросали Садовиков, Болотин, Брага и дважды Целогородцев.
Примечательно, что в стартовой игре турнира “сине-желтые” уступили сверстникам из Венгрии — 2:4.