«Юнайтед Табако», яке називають найбільшим виробником контрафактних сигарет, позбавили ліцензії

Цитата

«Сьогодні ліцензії втратив символ тютюнового контрафакту та корупції. А тому що красти акциз у армії та пенсіонерів, особливо у війну – остання справа, займатися якою нікому не дамо. Продажні рішення судів скасовано (з авторами ще розбиратимемося), податківців, які прикривали «бізнес», звільнено. Ніколи знову!» - написав нардеп.

Гетманцев подякував керівництву Державної податкової служби, команді Департаменту підакцизних товарів «за послідовну, принципову та, головне, непідкупну позицію, спрямовану на наведення порядку на тютюновому ринку».

І хоч у повідомленні нардепа компанія не названа, УНН стала відомо, що йдеться про «Юнайтед Табако», виробництво якого розміщується у Жовтих Водах Дніпропетровської області.

Раніше Гетманцев заявляв, що виробник тютюнових виробів, який працює у Жовтих Водах, продовжує «порочну практику несплати акцизу армії, що абсолютно обґрунтовано веде до припинення їхньої протиправної антинародної діяльності».

Довідка

ТОВ "Юнайтед Табако" виробляє дешеві сигарети під брендами PULL та Marshall. Компанія працює з 2016 року. За цей час компанію неодноразово називали найбільшим виробником «сірих» сигарет. Компанія не раз привертала увагу податкових органів і платила штрафи за відхід у «тінь». Вона також була об'єктом розслідування журналістів. ЗМІ повідомляли, що "Юнайтед Табако" ймовірно, має ще й політичний "дах". Компанія оформлена на "SENTROTREYD LIMITED" із Маршаллових островів. Цей, мабуть, офшор контролює мешканка Жовтих Вод Олена Бойко. Вона — бізнес-партнер Сергія Дробота, ексдиректора компанії "СхідГЗК", яка пов'язана з Русланом Журило. Він, зі свого боку, — давній партнер екснардепів Миколи Мартиненка, Максима Полякова, Олега Кришина та навіть скандально відомого судді Артура Ємельянова. Брат Руслана Журила -Микола — свого часу вважався заступником директора "Юнайтед Табако".