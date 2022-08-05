«Юнайтед Табако», яке називають найбільшим виробником контрафактних сигарет, позбавили ліцензії

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39953 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 86927 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 125883 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 177288 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 174203 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172423 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149156 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115825 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108922 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 311067 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 40355 перегляди

У вбиральні одного з навчальних закладів Києва виявили відеокамеру: соцмережі розділилися в думках

1 квітня, 15:47 • 27463 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 35975 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 26581 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 46747 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 185647 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 311067 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 571718 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 515222 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715573 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 46747 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93088 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120656 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143666 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157168 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

«Юнайтед Табако», яке називають найбільшим виробником контрафактних сигарет, позбавили ліцензії

«Юнайтед Табако», яке називають найбільшим виробником контрафактних сигарет, позбавили ліцензії

Київ • УНН

 • 877240 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Голова фінансового комітету ВР нардеп Данило Гетманцев повідомив про позбавлення ліцензії символу тютюнового контрафакту та корупції. За інформацією УНН, йдеться про «Юнайтед Табако», що неодноразово став об'єктом розслідувань як правоохоронців, так і журналістів.

Цитата

«Сьогодні ліцензії втратив символ тютюнового контрафакту та корупції. А тому що красти акциз у армії та пенсіонерів, особливо у війну – остання справа, займатися якою нікому не дамо. Продажні рішення судів скасовано (з авторами ще розбиратимемося), податківців, які прикривали «бізнес», звільнено. Ніколи знову!» - написав нардеп.

Гетманцев подякував керівництву Державної податкової служби, команді Департаменту підакцизних товарів «за послідовну, принципову та, головне, непідкупну позицію, спрямовану на наведення порядку на тютюновому ринку».

І хоч у повідомленні нардепа компанія не названа, УНН стала відомо, що йдеться про «Юнайтед Табако», виробництво якого розміщується у Жовтих Водах Дніпропетровської області.

Раніше Гетманцев заявляв, що виробник тютюнових виробів, який працює у Жовтих Водах, продовжує «порочну практику несплати акцизу армії, що абсолютно обґрунтовано веде до припинення їхньої протиправної антинародної діяльності». 

Довідка

ТОВ "Юнайтед Табако" виробляє дешеві сигарети під брендами PULL та Marshall. Компанія працює з 2016 року. За цей час компанію неодноразово називали найбільшим виробником «сірих» сигарет. Компанія не раз привертала увагу податкових органів і платила штрафи за відхід у «тінь». Вона також була об'єктом розслідування журналістів. ЗМІ повідомляли, що "Юнайтед Табако" ймовірно, має ще й політичний "дах". Компанія оформлена на "SENTROTREYD LIMITED" із Маршаллових островів. Цей, мабуть, офшор контролює мешканка Жовтих Вод Олена Бойко. Вона — бізнес-партнер Сергія Дробота, ексдиректора компанії "СхідГЗК", яка пов'язана з Русланом Журило. Він, зі свого боку, — давній партнер екснардепів Миколи Мартиненка, Максима Полякова, Олега Кришина та навіть скандально відомого судді Артура Ємельянова. Брат Руслана Журила -Микола — свого часу вважався заступником директора "Юнайтед Табако".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42