Юнацька збірна України зазнала розгромної поразки у півфіналі ЧЄ

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КИЇВ. 26 липня. УНН. В рамках юнацького чемпіонату Європи з футболу серед гравців віком до 19 років відбувся перший півфінал – Україна проти Португалії, передає кореспондент УНН.

Перший тайм став справжнім кошмаром для підопічних Олександра Петракова. 19-річний нападник Хота накрутив на лівому фланзі нападу нашого співвітчизника і подав на ближню стійку. Верхову боротьбу виграв Коррейя, який з другої спроби добив м'яч у сітку воріт.

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Злива голів у воротар Кучерука відбулася в середині тайму. Розіграшу кутового і ще одне програне єдиноборство один в один призвело до удару під поперечину нападника Хота. Ще через дві хвилини він оформив дубль, скориставшись вільною зоною в обороні "жовто-блакитних". Згодом двічі у воротах українців розписав Франціско Трінкау.

У другому таймі команди втримали свої ворота на замку. Таким чином 5:0.

Додамо, що у фіналі португальці зустрінуться з однолітками із Італії або Франції.

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