Юношеская сборная Украины потерпела разгромное поражение в полуфинале ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В рамках юношеского чемпионата Европы по футболу среди игроков до 19 лет состоялся первый полуфинал - Украина против Португалии, передает корреспондент УНН.
Первый тайм стал настоящим кошмаром для подопечных Александра Петракова. 19-летний нападающий Хота накрутил на левом фланге нападения нашего соотечественника и подал на ближнюю штангу. Верховую борьбу выиграл Коррейя, который со второй попытки добил мяч в сетку ворот.
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Ливень голов в ворота Кучерука состоялась в середине тайма. Розыгрыш углового и еще одно проигранное единоборство один в один привело к удару под перекладину нападающего Хота. Еще через две минуты он оформил дубль, воспользовавшись свободной зоной в обороне "желто-синих". Впоследствии дважды в воротах украинцев расписал Франциско Тринкау.
Во втором тайме команды удержали свои ворота на замке. Таким образом 5:0.
Добавим, что в финале португальцы встретятся со сверстниками из Италии или Франции.