Юнацька збірна України розписала нічию у грі з чинними чемпіонами Європи

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У Фінляндії відбувся другий поєдинок за участі юнацької збірної України в рамках групового етапу Чемпіонату Європи серед 19-річних. “Жовто-блакитним” протистояли юнаки з Англії, передає УНН.

При подачі кутового на 8 хвилині наш голкіпер Кучерук грубо помилився. При його виході з воріт він не дотягнувся до м’яча, який його перелетів, і потрапив до ніг Тавернера. Англієць ударом низом скористався подарунком від воротаря — 0:1.

Українцям вдалося відігратися ближче до завершення першої 45-хвилинки. Довгий закид щ центру поля знайшов українця Супрягу. Форвард поставив корпус, виборов м’яч і з розвороту наніс неприємний удар для кіпера Балкомба — 1:1.

“Жовто-блакитні” відіграли зустріч в наступному поєднанні: Кучерук, Миколенко, Бондар (к), Попов (Снурніцин, 73), Корнієнко, Хахльов (Чех, 90+2), Дришлюк, Конопля, Булеца, Цітаішвілі (Ременюк, 62), Супряга.

Примітно, що юнацька збірна Англії має титул чинного чемпіона Європи.

Зауважимо, що у паралельній грі групи В 19-річні французи нанесли серйозної поразки одноліткам з Туреччини — 5:0.

Додамо, що Англія та Україна очолюють квартет з 4-ма балами, французи відстають на один пункт, а турки не набрали жодного очка.

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