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Юношеская сборная Украины расписала ничью в игре с действующими чемпионами Европы

Юношеская сборная Украины расписала ничью в игре с действующими чемпионами Европы

Киев  •  УНН

 • 9748 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В Финляндии состоялся второй поединок с участием юношеской сборной Украины в рамках группового этапа Чемпионата Европы среди 19-летних. “Желто-синим” противостояли юноши из Англии, передает УНН.

При подаче углового на 8 минуте наш голкипер Кучерук грубо ошибся. При его выходе из ворот он не дотянулся до мяча, который его перелетел, и попал к ногам Тавернера. Англичанин ударом низом воспользовался подарком от вратаря — 0:1.

Украинцам удалось отыграться ближе к концу первой 45-минутки. Длинный заброс ч центра поля нашел украинца Супрягу. Форвард поставил корпус, получил мяч и с разворота нанес неприятный удар для кипера Балкомба — 1:1.

“Желто-синие” сыграли встречу в следующем составе: Кучерук, Миколенко, Бондарь (к), Попов (Снурницин, 73), Корниенко, Хахлев (Чех, 90 + 2), Дрышлюк, Конопля, Булеца, Цитаишвили (Ременюк, 62), Супряга.

Примечательно, что юношеская сборная Англии имеет титул действующего чемпиона Европы.

Заметим, что в параллельной игре группы В 19-летние французы нанесли серьезное поражение сверстникам из Турции — 5:0.

Добавим, что Англия и Украина возглавляют квартет с 4-мя баллами, французы отстают на один пункт, а турки не набрали ни одного очка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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