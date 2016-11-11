Ю.Тандіт: нам відомо, що бойовики катували луганського суддю і де його тримають
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Луганський суддя Віталій Руденко, якого схопили бойовики, не скоював ніяких злочинів. Про це в ефірі “5 каналу” заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
“Віталій Руденко дійсно не скоював ніяких злочинів. Більше того, його запросили туди на похорон батька, йому гарантували там безпеку і він був затриманий. Його звинуватили абсолютно у безглуздих злочинах. Ми точно знаємо, що його катували, і знаємо, де він знаходиться,” — сказав він.
Ю. Тандіт повідомив, що у Мінську піднімалося питання долі В. Руденка. Українська делегація виступила з вимогою повернення цієї людини, причому окремо про нього говорили.
Також говорили, в тому числі, про останні затримання в Луганську уболівальників луганської “Зорі”, що це неприпустимо, тим більше, що вони не підпадають не під які умови Мінських домовленостей.