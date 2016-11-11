Ю.Тандит: нам известно, что боевики пытали луганского судью и где его держат

"Виталий Руденко действительно не совершал никаких преступлений. Более того, его пригласили туда на похороны отца, ему гарантировали там безопасность и он был задержан. Его обвинили абсолютно в нелепых преступлениях. Мы точно знаем, что его пытали, и знаем, где он находится", - сказал он.

Ю. Тандит сообщил, что в Минске поднимался вопрос о судьбе В. Руденко. Украинская делегация выступила с требованием возвращения этого человека, причем отдельно о нем говорили.

Также говорили, в том числе, о последних задержаниях в Луганске болельщиков луганской "Зари", что это недопустимо, тем более, что они не подпадают не под какие условия Минских договоренностей.