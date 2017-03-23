Ю.Луценко: убивство Д.Вороненкова кваліфікували як умисне (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час прес-конференції повідомив, що убивство колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова кваліфікували як умисне, передає кореспондент УНН.
"Правоохоронці кваліфікували убивство Вороненкова за ч.2 ст.115 ККУ "умисне вбивство", - повідомив Ю.Луценко.
Раніше речник МВС Артем Шевченко повідомив, що київська поліція зареєструвала розстріл колишнього депутата Державної думи Дениса Вороненкова як “умисне вбивство”.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.