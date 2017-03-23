Ю.Луценко: убийство Д.Вороненкова квалифицировали как умышленное
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время пресс-конференции сообщил, что убийство бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова квалифицировали как умышленное, передает корреспондент УНН.
"Правоохранители квалифицировали убийство Вороненкова по ч.2 ст.115 УК" умышленное убийство ", - сообщил Ю.Луценко.
Ранее представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что киевская полиция зарегистрировала расстрел бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова как "умышленное убийство".
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.