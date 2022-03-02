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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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​Йшли колоною ворожих БМП: чотирьох окупантів, які намагались захопити Щастя, взяли під варту

​Йшли колоною ворожих БМП: чотирьох окупантів, які намагались захопити Щастя, взяли під варту

Київ • УНН

 • 368691 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Чотирьох окупантів, які намагались захопити Щастя, взяли під варту. 24 лютого окупанти вторглися на територію, підконтрольну українській владі, у складі колони з ворожих БМП та піхоти, виконуючи злочинний наказ командування Російської Федерації, здійснили збройний наступ, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За клопотанням Краматорської окружної прокуратури суд заарештував чотирьох мешканців тимчасово окупованої НЗФ РФ території Луганської області, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України і участі у діяльності незаконних збройних формувань, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України).

За даними слідства, влітку 2014 року чоловіки вступили до лав терористів так званої «ЛНР» і служили там у якості механіків-водіїв і операторів-навідників БМП механізованої роти ВЧ Л 12265 12 батальйону так званої територіальної оборони загарбника.

Додамо

24 лютого 2022 року окупанти вони вторглися на територію, підконтрольну українській владі, у складі колони з ворожих БМП та піхоти, виконуючи злочинний наказ командування Російської Федерації, здійснили збройний наступ на м. Щастя Луганської області.

28 лютого 2022 року в результаті успішної військової операції, проведеної ЗСУ, техніку окупантів та частину екіпажів знищено, а 4 бойовиків виявлено українськими захисниками у підвалі багатоквартирного будинку, де вони ховались.

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