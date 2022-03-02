Шли колонной вражеских БМП: четырех оккупантов, пытавшихся захватить Счастье, взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Четырех оккупантов, пытавшихся захватить Счастье, взяли под стражу. 24 февраля оккупанты вторглись на территорию, подконтрольную украинской власти, в составе колонны из вражеских БМП и пехоты, выполняя преступный приказ командования Российской Федерации, совершили вооруженное наступление, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По ходатайству Краматорской окружной прокуратуры суд арестовал четверых жителей временно оккупированной НЗФ РФ территории Луганской области, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжких последствий (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).
По данным следствия, летом 2014 года мужчины вступили в ряды террористов так называемой "ЛНР" и служили там в качестве механиков-водителей и операторов-наводчиков БМП механизированной роты ВЧ Л 12265 12 батальона так называемой территориальной обороны захватчика.
Добавим
24 февраля 2022 года оккупанты вторглись на территорию, подконтрольную украинской власти, в составе колонны из вражеских БМП и пехоты, выполняя преступный приказ командования Российской Федерации, совершили вооруженное наступление на Счастье Луганской области.
28 февраля 2022 года в результате успешной военной операции, проводимой ВСУ, технику оккупантов и часть экипажей уничтожено, а 4 боевиков обнаружено украинскими защитниками в подвале многоквартирного дома, где они прятались.