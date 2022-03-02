​Шли колонной вражеских БМП: четырех оккупантов, пытавшихся захватить Счастье, взяли под стражу

Детали

По ходатайству Краматорской окружной прокуратуры суд арестовал четверых жителей временно оккупированной НЗФ РФ территории Луганской области, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжких последствий (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

По данным следствия, летом 2014 года мужчины вступили в ряды террористов так называемой "ЛНР" и служили там в качестве механиков-водителей и операторов-наводчиков БМП механизированной роты ВЧ Л 12265 12 батальона так называемой территориальной обороны захватчика.

Добавим

24 февраля 2022 года оккупанты вторглись на территорию, подконтрольную украинской власти, в составе колонны из вражеских БМП и пехоты, выполняя преступный приказ командования Российской Федерации, совершили вооруженное наступление на Счастье Луганской области.

28 февраля 2022 года в результате успешной военной операции, проводимой ВСУ, технику оккупантов и часть экипажей уничтожено, а 4 боевиков обнаружено украинскими защитниками в подвале многоквартирного дома, где они прятались.