YouTube забороняє перегляд відео з ввімкненим блокувальником реклами для тих, хто не оплатив підписку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. YouTube розширює свої зусилля по боротьбі з блокувальниками реклами. Про це пише УНН з посиланням на The Verge.
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“Платформа запустила глобальні зусилля, щоб спонукати користувачів дозволити рекламу або спробувати YouTube Premium”, — сказав менеджер зі зв’язків із громадськістю YouTube Крістофер Лоутон.
Деталі
Під час блокування відео з’являтиметься повідомлення про те, що відтворення відео блокується, якщо YouTube не внесено до білого списку або блокувальник реклами не відключено. У повідомлення також буде пропозиція дозволити рекламу або спробувати YouTube Premium.
Представник YouTube також підтвердив, що в червні відключив відео для користувачів за допомогою блокувальників реклами. Лоутон називав це “невеликим всесвітнім експериментом”. Тепер YouTube посилив заходи з блокування відео. За останні кілька тижнів дедалі більше користувачів зі встановленими блокувальниками реклами не змогли подивитися відео на YouTube.
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Лоутон стверджує, що використання блокувальників реклами порушує умови обслуговування платформи. Він додав, що реклама підтримує різноманітну екосистему авторів по всьому світу і дає змогу мільярдам людей отримати доступ до контенту YouTube.