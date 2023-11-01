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YouTube запрещает просмотр видео с включенным блокировщиком рекламы для тех, кто не оплатил подписку

Киев • УНН

 • 342408 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. YouTube расширяет свои усилия по борьбе с блокировщиками рекламы. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Verge.

YouTube запрещает просмотр видео с включенным блокировщиком рекламы для тех, кто не оплатил подписку

Цитата

“Платформа запустила глобальные усилия, чтобы побудить пользователей разрешить рекламу или попробовать YouTube Premium”, — сказал менеджер по связям’связям с общественностью YouTube Кристофер Лоутон.

Детали

Во время блокировки видео будет появляться сообщение о том, что воспроизведение видео блокируется, если YouTube не внесен в белый список или блокировщик рекламы не отключен. В сообщении также будет предложение разрешить рекламу или попробовать YouTube Premium.

Представитель YouTube также подтвердил, что в июне отключил видео для пользователей с помощью блокировщиков рекламы. Лоутон называл это “небольшим всемирным экспериментом”. Теперь YouTube ужесточил меры по блокировке видео. За последние несколько недель все больше пользователей с установленными блокировщиками рекламы не смогли посмотреть видео на YouTube.

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Лоутон утверждает, что использование блокировщиков рекламы нарушает условия обслуживания платформы. Он добавил, что реклама поддерживает разнообразную экосистему авторов по всему миру и позволяет миллиардам людей получить доступ к контенту YouTube.

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